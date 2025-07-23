Пиняев может уйти в ЦСКА из «Локомотива», все зависит от решения игрока

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Полузащитник «Локомотива» Сергея Пиняев может перейти в ЦСКА, «армейцы» уже сделали предложение в размере 900 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Трансфер будет зависеть от желания футболиста. Если ЦСКА убедит Пиняева подписать контракт, то «железнодорожники» будут обязаны отпустить Сергея, сообщает источник.

Напомним, Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне Сергей отыграл 28 матчей за «красно-зеленых» в РПЛ, где забил пять мячей и отдал семь передач.

В данный момент «Локомотив» идет на втором месте в таблице РПЛ. Во втором туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» 26 июля. ЦСКА же расположился на 11-й строчке и во втором туре встретится с «Ахматом» 27 июля.