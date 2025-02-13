Пименов пытался убедить Осинькина покинуть «Крылья» зимой без компенсации

Фото: pfcks.ru

Бывший российский футболист Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займет одну из руководящих должностей в «Крыльях Советов», пытался убедить главного тренера самарцев Игоря Осинькина покинуть команду зимой без выплаты компенсации. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Сам Осинькин от такого варианта отказался, сообщает источник.

Напомним, Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020-го года. С командой он брал Первую лигу и серебро Кубка России.

Самарский клуб завершил первую часть РПЛ на 10-ом месте в таблице. На старте второй половины Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 1 марта в 19:30 по мск.