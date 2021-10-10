Пилоты L-410, рухнувшего в Татарстане, не сообщали о технических неполадках на борту

Пилоты самолета L-410, который сегодня упал под Мензелинском, не сообщали о каких-либо технических неполадках на борту. Об этом, ссылаясь на авиационные службы Татарстана, сообщает ТАСС.

«Доклада от экипажа о нештатной ситуации или неполадках на борту не поступало. Возможно, они просто не успели. Перед вылетом замечаний к самолету также не было», — рассказал источник.

Связь с самолетом прервалась почти сразу же после вылета. Источник полагает, что L-410 не смогу набрать высоту из-за возможного перегруза, и экипаж решил посадить самолет.

«Очевидцы говорят, что у самолета начались проблемы с двигателем сразу после взлета», — заявил источник агентства.

Ранее эксперт рассказал, что причиной падения борта мог стать перегруз.