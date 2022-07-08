Пилоты «КАМАЗ-мастер» взяли серебро и бронзу на втором этапе ралли «Шелковый путь»

Экипажи Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева упустили победу на втором этапе ралли-рейда «Шелковый путь», отдав первенство белорусскому грузовику «МАЗ-Спортавто» под управлением Сергея Вязовича.

Вязович преодолел дистанцию в 290,44 км за 2 часа 55 минут 51 секунду. Андрей Каргинов и Эдуард Николаев отстали от белорусского коллеги на 6 минут 5 секунд и 8 минут 44 секунды, соответственно. Четвертым стал экипаж Дмитрия Сотникова, также представляющий «КАМАЗ-мастер» с отставанием в 15 минут и 1 секунду.

Напомним, что ралли «Шелковый путь» продлиться до 16 июля и завершиться в Москве на стадионе «Лужники». Маршрут длиною в 4080 километров будут преодолевать 80 экипажей из разных стран.