Пилотов рейса Москва – Нижнекамск пытались ослепить лазером во время полета

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Члены экипажа самолета авиакомпании «Россия», который выполнял рейс Москва – Нижнекамск, были ослеплены лазером. Инцидент произошел вечером 30 июля при заходе на посадку в аэропорту Бегишево. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Согласно сводке, самолет находился на высоте около 400 метров, когда экипаж сообщил, что его ослепил лазер. Источник излучения находился, предположительно, в селе Мелекес Тукаевского района РТ.

По данным сервиса FlightAware, самолет успешно приземлился в аэропорту Бегишево в 21:10 по мск.