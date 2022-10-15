«То, что сделано, трогает до глубины души»: в Казани открыли Школу креативных индустрий

Первую в Татарстане Школу креативных индустрий открыли сегодня в Казанском художественном училище замминистра культуры России Надежда Преподобная, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр культуры региона Ирада Аюпова. Это будет творческо-образовательная лаборатория, где детей станут обучать бесплатно по четырем направлениям культуры.

Надежда Преподобная и Ирада Аюпова открыли первую в Татарстане Школу креативных индустрий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Креатив 2.0 в историческом здании

Знакомство с Казанским художественным училищем для Надежды Преподобной началось с экскурсии по красивейшему историческому зданию Казанской художественной школы. Это, напомним, объект культурного наследия федерального значения. А учеником Казанской художественной школы был в свое время, например, и всемирно известный Николай Фешин. Об этом, особенностях здания, его судьбе в ХХ веке и проводимой реставрации заместителю министра культуры России рассказали Ирада Аюпова и Ольга Гильмутдинова. Акустическую уникальность актового зала памятника архитектуры продемонстрировал с богато украшенного лепниной балкончика студент Музыкального колледжа имени Аухадеева Роберт Миннуллин.

«Я рада и горда от лица Министерства культуры Российской Федерации вас всех приветствовать. Низкий поклон и благодарность Президенту Республики Татарстан: то, что сделано, трогает до глубины души. Кроме того, и сам объект с историей, объект, где люди много лет творили красоту. Я радуюсь, что у вас сегодня такие счастливые глаза. Возможность дана – развиваться быстрее, динамичнее, предлагать, реализовывать свое... Хочется, чтобы вы строили траекторию своей жизни, и было бы замечательно, чтобы вы связали ее со сферой культуры, ведь когда мы раздуваем творческий огонек, мы представляем интерес, мы представляем силу. Я вам желаю больших успехов, творческой реализации, признания! Буду рада видеть вас в рядах известных деятелей культуры. Лозунг ваших преподавателей "Могу, умею, научу" – это потрясающе», – сказала Надежда Преподобная.

В школе будут обучать фото- и видеопроизводству, интерактивным цифровым технологиям, дизайну, анимации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Художественный ажиотаж в Казани

В этом году учениками казанской Школы креативных индустрий стал 91 ученик. Их распределили на семь групп, ребята занимаются 3 раза в неделю по 3 часа. По словам Ольги Гильмутдиновой, детей набрали с небольшим запасом человек в десять, понимая, что наверняка в процессе обучения произойдет отсев – изначально планировали набрать лишь 80 человек.

«После предварительного анонса открытия ШКИ министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой этим летом к нам поступило заявок раза в два больше, чем мы ожидали. Не во всех регионах, кстати, такая ситуация – в некоторых набирали с трудом требуемое количество учеников. Мы же не имели права проводить творческий отбор, провели простое собеседование с главной целью – выяснить, насколько мотивирован ребенок, мотивирован сам или его смотивировали родители», – рассказала Гильмутдинова.

Школа креативных индустрий – это федеральная инициатива. В школе будут обучать фото- и видеопроизводству, интерактивным цифровым технологиям, дизайну, анимации. Надежде Преподобной продемонстрировали учебные классы и мастерские по всем направлениям ШКИ. Уже 25 подобных школ открыты по проекту «Придумано в России» – например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Марий Эл, Башкирии, Хакасии, Тыве, Мордовии и Бурятии, Магаданской, Белгородской, Калининградской, Амурской областях, Красноярском и Краснодарском краях и на Кузбассе.

Учениками казанской Школы креативных индустрий в этом году стал 91 ученик Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Создаются Школы креативных индустрий на базе институтов и колледжей культуры и искусств, музыкальных и художественных училищ, школ искусств, домов творчества, академий, методических центров.

«Например, цветоведение мы начинаем с изучения глаза, поэтому детей выбирали мотивированных и все-таки не совсем маленьких. А к формированию вопросов для собеседования привлекали психологов, записали всю информацию, все ответы, которые получили. Через два года будет интересно почитать ответы и снова задать им эти же вопросы – обучение в Школе креативных индустрий длится два года. Я, конечно, не жду полностью законченных специалистов по окончании детьми ШКИ: за 2 года по 3 раза в неделю фотографа, допустим, можно обучить, но, скажем, дизайнеров за это время вырастить невозможно. Но за эти два года можно смотиворовать ученика, и ребенок сможет уже осознанно пойти в профессию. Мы, например, предусмотрели много фишечек, которые будут развивать эмоциональный интеллект, логическое мышление, учить детей понимать реакцию. А набранные нами дети в этом году необычные – и своим поведением, и по внешнему виду сразу понятно, что это творческие дети. И они настолько хорошо собрались в команды, что они хорошо и грамотно научатся работать именнно в команде. Важно, чтобы ребенок понимал, какое место его, -–в любой команде при любом проекте это важно», – акцентировала Гильмутдинова.

Ольга Гильмутдинова: «Детей выбирали мотивированных и все-таки не совсем маленьких» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще две школы креатива в будущем году

На создание школы в Казани из федерального бюджета направлено более 53 млн рублей. Федеральный бюджет финансирует для Школ креативных индустрий покупку, доставку, монтаж оборудования и сценических конструкций. Прочие расходы берет на себя регион и сама образовательная организация. До создания Школ креативных индустрий, напомним, бесплатное обучение по таким творческим направлениям было доступно только студентам профильных колледжей и вузов. Повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране – основная задача национального проекта «Культура», субсидии из федерального бюджета на создание Школ креативных индустрий регионы стали получать с 2022 года.

«Дорогие творческие люди, и студенты, и педагоги, нашего знаменитого художественного училища! Поздравляю вас с открытием Школы креативных индустрий! Продвигайте все то самое вечное – исскусство, не бойтесь быть самыми лучшими людьми», – напутствовала первый набор учеников Лейла Фазлеева.

«Набранные нами дети в этом году необычные – и своим поведением, и по внешнему виду сразу понятно, что это творческие дети» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Появятся Школы креативных индустрий также в Омской, Курской, Воронежской, Оренбургской областях, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии и Калмыкии. В следующем году еще 32 Школы креативных индустрий откроются по всей стране. А в Татарстане, как отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в следующем году будут открыты еще две Школы креативных индустрий, но уже по музыкальному направлению.

После Казанского художественного училища заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная посетила Арскую детскую школу искусств, капитально отремонтированную по национальному проекту «Культура». Сейчас здесь обучаются более 800 детей по музыкальному, художественному, хореографическому и театральному направлениям, а также в отделении резьбы по дереву. Во время капитального ремонта здания обновлен фасад, заменена кровля, выполнены внутренние отделочные работы подвального помещения. Кроме того, в школе обновили музыкальные инструменты и оборудование.

Вечером Надежда Преподобная в Национальной библиотеке Республики Татарстан на базе Арт-резиденции креативных индустрий встретится с креативной молодежью.