Пилотная группа «Стрижи»: Казанское небо нам уже как родное

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пилотная группа «Стрижи» на празднике «Я выбираю небо!» в Казани выступит в новом составе и покажет зрителям сложные элементы, такие как групповые бочки, петлю Нестерова и другие. При этом пилоты ежегодно посещают столицу Татарстана и, по их словам, это небо уже стало им родным. Об этом во время встречи с журналистами сообщил штурман-летчик «Стрижей» майор гвардии Сергей Синкевич.

«„Стрижи“ завтра выступят в составе шести самолетов, нашим основным пилотажным строем на сегодняшний день. Программа будет аналогичной прошлогодней, однако на некоторых местах будут стоять другие пилоты. Зрители смогут увидеть весь комплекс фигур высшего пилотажа в различных порядках. Небо Казани для нас уже как родное, каждый год мы сюда прилетаем, уже знаем что, где и как. К вам летаем как к себе домой», — отметил спикер.

По его словам, группа будет на глазах у зрителей выполнять перестроения: из основного, «пирамиды», они перейдут в «стрелу», «копье», «конверт» и другие. В различных конфигурациях пилоты выполнят все известные элементы высшего пилотажа.

«Это выступление определенно сложное, потому что нам придется летать над центром города. Это накладывает дополнительную ответственность. Из-за этого пилоты даже немного волнуются», – добавил Синкевич.

На встрече присутствовали учащиеся одного из казанских лицеев, которые тоже хотели пообщаться с именитыми пилотами. Так, дети интересовались, сколько нужно учиться, чтобы начать летать на истребителе, можно ли посетить с экскурсией базу «Стрижей» и смогут ли беспилотники заменить живых пилотов.

«В определенных областях беспилотники смогут заметить пилотов, но в истребительной авиации вряд ли. В любом случае, в цепочке беспилотник–цель, должен присутствовать человек. Но развитие беспилотной авиации в современном мире — это первоочередная цель, у нее большое будущее», — ответил на вопрос казанского школьника Ислама заместитель командира пилотной группы «Стрижи» Дмитрий Рыжеволов.

Напомним, что праздник «Я выбираю небо!» состоится 6 августа у центра семьи «Казан». Выступление пилотной группы «Стрижи» запланировано на 17.15.