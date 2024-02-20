«Пилотирование дронов не развлечение, а спорт»: казанцам рассказали, как управлять БПЛА

Сегодня в Казани в региональном избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча волонтеров штаба и главы федерации дрон-рейсинга Татарстана Георгия Дикопольского.

«Мы учли пожелания самих волонтеров, провели встречу на интересующую их тему. Вышло очень увлекательно», – рассказал руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в РТ Ринат Фазылов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На встрече были продемонстрированы разные виды беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых можно было подержать в руках. Некоторые БПЛА даже показали в действии.

«Цель мероприятия в том, чтобы рассказать о дронах, о новой федерации, недавно образованной у нас в республике. О том, что пилотирование беспилотников сейчас не просто развлечение, а спорт со своими правилами», – поделился Ринат Фазылов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Подробный рассказ об особенностях конструкции современных дронов и их применении то и дело перебивался вопросами заинтересованных зрителей, а иногда даже советами. Так, один из студентов, присутствовавший на встрече, предложил свой способ решения проблемы обнаружения пилота, что крайне актуально для пилотов БПЛА в зоне СВО.

«Я с четвертого класса в радиокружке по сути живу. Познакомился с технологией FPV-дронов два года назад и за это время потратил на это много денег. Сменил много компаний, осознал, что рядовым сборщиком быть скучно. Лично разработал особую раму для беспилотников. Бытовые методы изготовления, низкая цена, при этом она легче и эффективнее, чем обычные рамы», – рассказал студент четвертого курса КНИТУ КАИ Даниил Столяренко.

На данный момент большая часть деталей беспилотников отечественного производства, однако в дальнейшем планируется полное импортозамещение. Отметим, что недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией гонок дронов Республики Татарстан и Федерацией гонок дронов Чеченской Республики и ГГНТУ имени академика Миллионщикова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На данный момент готовится новая программа. Путем объединения наших усилий мы создадим некоммерческий проект по обучению пилотов Чеченской Республики и наших», – рассказал глава федерации дрон-рейсинга Георгий Дикопольский.

Помимо новой программы обучения пилотов, результатом такого сотрудничества станет новый дрон, разработанный из деталей российского производства.