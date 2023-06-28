Пилотажная группа из Уфы устроила авиашоу для жителей Альметьевска

Альметьевск стал одним из 11 городов и райцентров агит-перелета «Золотое кольцо Урала». Пилотажная группа «Первушино» устроила для зрителей настоящее авиашоу. Над городом пронеслись флаги России, Татарстана и Башкортостана.

Мероприятие посвящено 100-летию гражданской авиации России и проходит при поддержке Министерства просвещения РФ. Самолеты раскрасили небо картинами, выполненными пилотажным строем «клин», «ромб», «свечка».

Восторг у публики вызвал сверхлегкий самолет «Роланд», который появился в фильме «Из Уфы с любовью». Уже 11 лет его пилотирует летчик-инструктор в третьем поколении Сергей Минигулов. Его общий налет 2800 часов.

А за штурвалом ведущего самолета находилась его супруга Оксана Тимофеева, пришедшая в «Первушино» еще курсантом, чтобы исполнить свою мечту.

«Для чего мы летаем в такие перелеты? Как раз для того, чтобы дарить людям радость надежду и чтобы они видели, что все возможно, если захочешь. Но это не бывает вот так, ко всему надо идти. То, что вы видите, – это результат определенной работы», – заявила Оксана Тимофеева, начальник авиационного учебного центра.