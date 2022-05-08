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Ру Тат
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Общество
8 мая 2022  19:18

Пилотажная группа «Русь» устроит авиашоу на истребителе Л-39 в Лаишеве

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9 мая в Лаишеве пилотажная группа «Русь» выступит на истребителе Л-39. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Показательный полет в честь Дня Победы начнется в 12.40 и продлится 20–25 минут. Организаторы предупреждают — будет шумно. Лучший вид откроется с Парка Победы и Ярмарочной площади.

Руководить процессом будет директор Лаишевского технико-экономического техникума Эльвир Якупов. Авиационный учебный центр, который функционирует при ЛТЭТ — единственное учреждение в России, где выдаются допуски на обслуживание истребителей Л-39.

#лаишевский район
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