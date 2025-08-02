Пилотажная группа «Русь», «Ансат» и «Беркут»: как прошел праздник «Я выбираю небо»

Сегодня в России отмечается 95-летие со дня образования Воздушно-десантных войск. В Казани дата совпала с ежегодным авиационным праздником «Я выбираю небо». Чем порадовали гостей и жителей города авиаторы и не только они – в репортаже «Татар-информа».





Выставка военной техники и пункт отбора контрактников

Грандиозный авиационный праздник «Я выбираю небо» приняла сегодня Казань. Над городом, выполняя фигуры высшего пилотажа, прошли десятки самолетов и вертолетов. Они были хорошо видны из любой точки в центре столицы Татарстана, но главным местом сбора зрителей стала площадка у Центра семьи «Казан». Для гостей всех возрастов здесь организовали множество тематических зон. Помимо этого, на парковке перед «Чашей» разместилась масштабная экспозиция.

Одной из таких тематических площадок стал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь все желающие могли попробовать разобрать и собрать автомат или узнать больше о современном огнестрельном оружии. Кроме того, рядом с мобильным пунктом была развернута выставка военной техники – танков и трофейных БПЛА из зоны специальной военной операции, а также площадка, где каждый желающий мог поуправлять небольшими дронами.

А рядом с военной техникой разместилась экспозиция спортивных машин. На площадке собрали десятки различных автомобилей как зарубежного, так и отечественного производства. По соседству же расположилась ярмарка изделий ремесленников Татарстана.

На празднике организовали «Аллею профориентации»

Тут же можно было увидеть два вертолета: знакомый всем «Ансат», а также модель нового вертолета «Беркут 3». По словам председателя правления Промышленного кластера Татарстана и Делового объединения кластеров России Сергея Майорова, сейчас винтокрылая машина проходит испытания, а производиться она будет в Казани.

Кроме того, на празднике организовали «Аллею профориентации» с участием предприятий и учебных заведений авиационной отрасли, а также работу детских модельных кружков, различные мастер-классы, концерты, награждение отличившихся работников авиапромышленности Татарстана, развлекательную программу для детей и многое другое.

Олег Коробченко: «Огромное достояние всей страны – Казанский авиационный завод, который производит самые лучшие самолеты. Сейчас там идет большая реконструкция»

«Главная авиационная столица России»

Казань является главной авиационной столицей России. Такими словами поприветствовал гостей праздника «Я выбираю небо» заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

«В Казани с 1940-х годов выпускают авиацию. Только во время Великой Отечественной войны мы выпустили 20 тысяч бомбардировщиков, которые освобождали нашу страну», – заявил он.

Коробченко напомнил, что и сегодня в столице Татарстана ведется активная работа по производству и совершенствованию авиационной техники различного назначения.

«Огромное достояние всей страны – Казанский авиационный завод, который производит самые лучшие самолеты. И сейчас там идет большая реконструкция. Казанский вертолетный завод производит лучшие в мире вертолеты», – подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что в Казани огромное количество предприятий, производящих беспилотники, а учебные заведения города готовят для нашей авиаотрасли специалистов мирового уровня.

«Без научной базы не сможет существовать ни одна отрасль промышленности. И КНИТУ-КАИ – сердце всей авиационной науки», – заключил Коробченко.

Хедлайнером праздника стала пилотажная группа «Русь»

Конечно же, самой ожидаемой частью праздника стало традиционное авиашоу, зрители которого могли полюбоваться на фигуры высшего пилотажа в исполнении российских пилотов.

Одним из первых номеров программы стала уже полюбившаяся жителям Казани выброска парашютистов. Отметим, что группа десантников во время спуска развернула шестиметровые стяги, среди которых были флаг России и флаг Татарстана.

Участие в шоу этого года приняли самолеты Як-52, Ту-214, Ту-160, Ту-22МЗ, Ил-78. Кроме того, гости увидели полет вертолета «Ансат», а эффектной концовкой шоу стало выступление пилотажной группы «Русь».

Примечательно, что концертная программа на главной сцене праздника была тесно связана с «концертом» в небесах. Каждый раз, когда в небе появлялся очередной самолет, взоры гостей устремлялись в небо, а ведущие прерывали выступления артистов, чтобы рассказать о пролетающей технике.

Фотографии © Владимир Васильев / «Татар-информ»

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