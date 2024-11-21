Пилота, который на аэростате без разрешения совершил посадку в Альметьевске, оштрафовали

В Татарстане оштрафовали пилота, который на аэростате без разрешения совершил посадку в Альметьевске.

Выяснилось , что житель Набережных Челнов, будучи пилотом самолета, осуществил полет на аэростате и совершил незапланированную посадку в черте Альметьевска.

Уведомление о месте посадки и разрешения на нее в органы обслуживания воздушного движения пилот не направлял. Этим он нарушил Федеральные авиационные правила.

Этим полетом он создавал угрозу безопасности полетов и мог повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью людей.

Пилота привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства» и оштрафовали на 20 тысяч рублей.