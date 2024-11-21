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Пилота, который на аэростате без разрешения совершил посадку в Альметьевске, оштрафовали
В Татарстане оштрафовали пилота, который на аэростате без разрешения совершил посадку в Альметьевске.
Выяснилось , что житель Набережных Челнов, будучи пилотом самолета, осуществил полет на аэростате и совершил незапланированную посадку в черте Альметьевска.
Уведомление о месте посадки и разрешения на нее в органы обслуживания воздушного движения пилот не направлял. Этим он нарушил Федеральные авиационные правила.
Этим полетом он создавал угрозу безопасности полетов и мог повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью людей.
Пилота привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства» и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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