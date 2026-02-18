Пилот впервые в истории посадил самолет на движущийся поезд и взлетел с него

Итальянский летчик Дарио Коста совершил уникальный авиационный маневр в рамках проекта Train Landing. Он посадил спортивный самолет на грузовой состав, движущийся на высокой скорости, а затем взлетел с него.

Историческое событие произошло 15 февраля 2026 года в турецком Афьонкарахисаре. Коста управлял самолетом Zivko Edge 540. Он посадил машину на 10 контейнер 11-вагонного поезда, который двигался со скоростью 120 км/ч, после чего вертикально взлетел с той же платформы.

Маневр потребовал исключительной точности. В отличие от стандартной посадки на полосу, поверхность для приземления оставалась вне поля зрения пилота из-за угла снижения самолета и движения состава вперед. Коста ориентировался только по радиосигналам, приборам в кабине и собственным ощущениям, фактически выполняя слепую посадку.

Чтобы синхронизироваться с поездом, пилот снизил скорость самолета почти до критической отметки сваливания — 87 километров в час. Любое несоответствие скоростей могло привести к промаху или невозможности правильно выровнять машину. Дополнительную сложность создавала сильная турбулентность, которая требовала постоянных корректировок для сохранения устойчивости.



Событие знаменует собой серьезное развитие аэродинамики и координации пилота. Успех маневра показывает, как тщательное планирование данных и точный пилотаж могут расширить границы контролируемого полета в нетрадиционных условиях.