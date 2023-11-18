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Пилот Воевода: Летчик ВСУ перелетел в Россию
Действующий летчик украинских Воздушных сил осуществил перелет на российскую сторону. Об этом рассказал в своем Telegram-канале российский пилот-вертолетчик (летает на Ка-52) Алексей Воевода, который, по его словам, и организовал тайную операцию.
«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — позднее заявил Воевода ТАСС, комментируя случившиеся.
При этом собеседник агентства уточнил, что пока не может раскрывать подробностей операции.
По информации Алексея Воеводы и милитари-блогера Кирилла Федорова, командир украинского авиазвена совершил перелет на угнанном истребителе Су-27, замечает Telegram-канал Baza.
В свою очередь экс-министр информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что этот летчик с самого начала масштабного вооруженного противостояния перешел на российскую сторону и «помогал <…> информационно и не только». «Ждем интервью с ним», — добавил он.
Стоит отметить, что никакие подтверждающие произошедшее фото- или видеоматериалы на данный момент не опубликованы.
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