Врач санавиации РКБ Татарстана снял на видео, как вертолет попал в прошедшую грозу

Врач санавиации РКБ снял на видео, которое демонстрирует экстремальные условия, в которых иногда приходится работать сотрудникам авиамедицинской службы спасения.

На кадрах видно, как вертолет санавиации попадает в зону интенсивного ливневого дождя и грозы во время выполнения рейса. Через лобовое стекло хорошо видны потоки воды, обрушивающиеся с грозовых туч.

«Если вы вдруг жалуетесь на погоду или работу, посмотрите это видео», – пишет в комментарии врач.