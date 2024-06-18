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Врач санавиации РКБ Татарстана снял на видео, как вертолет попал в прошедшую грозу
Врач санавиации РКБ снял на видео, которое демонстрирует экстремальные условия, в которых иногда приходится работать сотрудникам авиамедицинской службы спасения.
На кадрах видно, как вертолет санавиации попадает в зону интенсивного ливневого дождя и грозы во время выполнения рейса. Через лобовое стекло хорошо видны потоки воды, обрушивающиеся с грозовых туч.
«Если вы вдруг жалуетесь на погоду или работу, посмотрите это видео», – пишет в комментарии врач.
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