«Пилот проигнорировал погодные условия»: дело о гибели Айрата Хайруллина дошло до суда

Можно ли было избежать трагедии? Действительно ли пилот допустил ошибку? Именно это предстоит выяснить суду по делу о крушении вертолета, в котором погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин. Процесс стартовал сегодня в Лаишевском суде, на скамье подсудимых – пилот вертолета. Вину он признал и пытался добиться рассмотрения дела в особом порядке.

Дело о крушении вертолета Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, начал рассматривать Лаишевский районный суд Татарстана

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело о крушении вертолета Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, начал рассматривать Лаишевский районный суд Татарстана. На скамье подсудимых – 63-летний пилот Жавдат Сулейманов. Ему вменяют нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Неработающий пенсионер родился в Кемеровской области, сейчас прописан в Набережных Челнах, женат, вырастил двух дочерей – все, что сегодня стало известно в суде о личности подсудимого. На вопросы судьи Сулейманов отвечал коротко и четко, старался держаться от прессы в стороне.

В суд также пришли сын погибшего депутата Адель Хайруллин и собственник вертолета АО «Эдельвейс Корпорейшен». Несмотря на то что на данный момент иска на возмещение компенсации в деле нет, сумма ущерба уже известна и составляет более 125 млн рублей.

В суд также пришел сын погибшего депутата Адель Хайруллин Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Двадцать лет стажа сыграли злую шутку

Более двадцати лет Жавдат Сулейманов отдал профессии пилота. За это время он успел полетать в Якутии и столкнуться со сложнейшими условиями.

7 февраля 2020 года Айрат Хайруллин вместе со своим помощником должен был добраться на вертолете Bell 407 из села Левашово до Лаишево. Маршрут полета лежал над акваторией Камы. Сильная метель, плохая видимость – казалось бы, что полет должны были отложить. Однако в районе шести часов вечера вертолет все-таки взлетел и спустя полчаса исчез с радаров.

Позже стало известно, что воздушное судно рухнуло на лед Камы недалеко от Лаишево. Несколько часов ожидания новостей: слухи в соцсетях и информация в СМИ разнились. Одни писали, что всем, кто находился на борту вертолета, удалось выжить, другие – что один пассажиров погиб. И только ближе к восьми часам вечера стало известно^ пилот и помощник депутата получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Айрату Хайруллину выжить не удалось.



Свидетелями авиакатастрофы стали два человека – отец и сын. Они рассказали, что видели, как вертолет с серьезным креном и скрежетом летел над Камой. Затем воздушное судно упало.

«Вы поймите меня, пожалуйста, я пока ничего не могу сказать. Извините», – единственное, что ответил журналисту «Татар-информа» пилот вертолета. Вспоминать подробности трагедии мужчина не стал.

Проигнорировал опасные погодные условия

Расследованием авиакатастрофы занялся Межгосударственный авиационный комитет. После случившегося было возбуждено уголовное дело, главным и единственным фигурантом стал пилот вертолета.

Следствие уверено, что пилот во время управления вертолетом проигнорировал опасные погодные условия и решил продолжить запланированный маршрут. Во время снижения вертолета он потерял ориентир в пространстве, потерял контроль за высотой, и вертолет упал на лед.

Суд ходатайство Сулейманова о рассмотрении дела в особом порядке отложил. На следующем судебном заседании планируется оглашение обвинительного заключения и допрос свидетелей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело было передано в Лаишевский районный суд Татарстана. Свою вину пилот признал и просил суд рассмотреть дело в особом порядке. Однако сын погибшего депутата Адель Хайруллин и его адвокаты заявили, что не согласны на особый порядок – стороны не нашли компромисса в части взыскания морального ущерба.

«У нас нет цели усугубить положение подсудимого. На данный момент стороны не обсудили вопрос о возмещении морального и материального вреда. Однако подсудимый и его адвокат пока ни с какими предложениями не выходили», – объяснил позицию Аделя Хайруллина и владельца вертолета адвокат Марат Мухтаров.

Суд ходатайство Сулейманова о рассмотрении дела в особом порядке отложил. На следующем судебном заседании планируется оглашение обвинительного заключения и допрос свидетелей.

Деятельность Хайруллина давно вышла за пределы Татарстана

Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин был одним из ярких и заметных бизнесменов, политиков и экономистов Татарстана и России. Он родился 1 августа 1970 года в Казани в семье преподавателей. Его мама – заслуженный агроном РТ.

Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин был одним из ярких и заметных бизнесменов, политиков и экономистов Татарстана и России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Свой бизнес Хайруллин начал в 90-е годы. С 1992 по 2004 год Хайруллин был директором ИЧП «Эдельвейс», с 1994 по 1996 год — генеральным директором ТОО «Эдельвейс», с 1996 по 2003 год — генеральным директором ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“» и председателем совета директоров ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“».

В политику Хайруллин пришел в 1995 году, став депутатом Казанского городского совета. В 1999 году его избрали депутатом Государственного Совета Татарстана.

В 2003 году Хайруллин стал депутатом Госдумы РФ четвертого созыва. Затем избрался в состав нижней палаты парламента V, VI и VII созывов, где он занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.

Деятельность Айрата Хайруллина давно вышла за пределы Татарстана. Он занимался вопросами развития сельского хозяйства в масштабах всей страны.