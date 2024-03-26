news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 марта 2024 11:11

Пилот по изменению уровней профобразования в России дополнили новыми направлениями

Скопировать ссылку

В России увеличено число направлений, входящих в пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Так, по новой программе теперь будут готовить специалистов в области математики, компьютерных и информационных наук, физики и астрономии, биологии, информбезопасности, агрономии, государственного и муниципального управления, рекламы и связей с общественностью, религиоведения, истории, лингвистики.

Напомним, что указ о запуске пилотного проекта в мае 2023 года подписал Президент России Владимир Путин. Эксперимент в нескольких вузах стартовал с 1 сентября и продлится до конца 2025/2026 учебного года.
Благодаря проекту изменится количество ступеней для получения базового, специализированного высшего образования и аспирантуры.

#Образование #высшее образование
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2