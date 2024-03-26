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Пилот по изменению уровней профобразования в России дополнили новыми направлениями
В России увеличено число направлений, входящих в пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Так, по новой программе теперь будут готовить специалистов в области математики, компьютерных и информационных наук, физики и астрономии, биологии, информбезопасности, агрономии, государственного и муниципального управления, рекламы и связей с общественностью, религиоведения, истории, лингвистики.
Напомним, что указ о запуске пилотного проекта в мае 2023 года подписал Президент России Владимир Путин. Эксперимент в нескольких вузах стартовал с 1 сентября и продлится до конца 2025/2026 учебного года.
Благодаря проекту изменится количество ступеней для получения базового, специализированного высшего образования и аспирантуры.
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