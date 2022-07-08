Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Николаев выиграл пролог ралли-рейда «Шелковый путь»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев победил в гонке пролога ралли-рейда «Шелковый путь». Его грузовик быстрее всех преодолел дистанцию в пять километров. Заезд проходил в Астрахани.

Победитель пролога проехал пять километров по песчаной трассе за 4 минуты и 4 секунды.

Сегодня гонщики прошли первый 227-километровый круговой спецучасток.

Ранее на площади перед Астраханским государственным театром оперы и балета прошла торжественная часть открытия ралли «Шёлковый путь». С приветственным словом к участникам соревнований обратились генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Они пожелали гонщикам достижения высоких результатов и успешного финиша на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, что общая протяженность ралли-рейда составляет 4380 километров.