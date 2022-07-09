Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников победил на третьем этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Протяженность дистанции этапа в Астрахани составила 387,02 км, скоростного участка — 322,98 км. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 29 минут 52 секунды. Второе место занял Андрей Каргинов (+5.51), третий результат показал Эдуард Николаев (+7.59). Оба экипажа также выступают в команде «КАМАЗ-мастер».

Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля. Общая протяженность маршрута составит 4 474 километра. В соревновании принимают участие 80 экипажей. Об этом сообщает клубная пресс-служба челнинцев.