Пожилой пилот дельтаплана погиб при жесткой посадке в Елабужском районе Татарстана
В одиннадцать часов дня поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана около села Альметьево Елабужского района РТ. Дельтаплан, принадлежащий КФК «Новый Юраш» проводил обработку полей гербицидами.
В результате случившегося погиб 66-летний пилот, сам дельтаплан полностью разрушен. Причина происшествия устанавливается. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, по данному факту начали доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия и взлета дельтаплана.
Предварительные версии случившегося – ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники или неблагоприятные погодные условия.