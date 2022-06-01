Пожилой пилот дельтаплана погиб при жесткой посадке в Елабужском районе Татарстана

В одиннадцать часов дня поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана около села Альметьево Елабужского района РТ. Дельтаплан, принадлежащий КФК «Новый Юраш» проводил обработку полей гербицидами.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося погиб 66-летний пилот, сам дельтаплан полностью разрушен. Причина происшествия устанавливается. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, по данному факту начали доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия и взлета дельтаплана.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Предварительные версии случившегося – ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники или неблагоприятные погодные условия.