Пиломатериалы, одежда и посылки: из Кукмора бойцам СВО отправят 27-й гуманитарный груз

В Кукморском районе готовится к отправке 27-й груз гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. При его формировании волонтеры традиционно стараются учитывать все пожелания и просьбы солдат. На этот раз в зону СВО, кроме продуктов питания, одежды и посылок, отправятся пиломатериалы, сетка-рабица и приспособления, которые сделаны на 3D-принтере.

«Вот такие емкости очень востребованы для солдат. Потому что там проблемы с водой. Воды не хватает. Просят емкости. Емкость саму так отправлять смысла нет, мы их заполнили. Вот здесь на данный момент крупа», — рассказал заместитель руководителя «Боевого братства» Сергей Петров.

Кроме именных посылок, продуктов питания, одежды для фронта, по просьбе военнослужащих также были приобретены пиломатериалы. Как отметили волонтеры, на данный момент брус является самой востребованной помощью, поскольку солдаты не стоят на месте и окопы всегда нужно обновлять, а иногда и модернизировать.

В последнее время сетка-рабица стала очень популярной у бойцов. Её растягивают поверх траншеи, чтобы дроны-камикадзе не смогли залететь в окоп.

Школьники Кукморского района также не остаются в стороне и производят на 3D-принтере востребованные на фронте приспособления.

«Вот такие фабы. Сюда осколки кладутся, пластид. Всё это закрывается специальной крышкой. Сбрасывается на голову врагам, так сказать», — рассказал волонтер Булат Галимзянов.

К сбору необходимых на фронте вещей уже подключились тысячи неравнодушных жителей Кукморского района. Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться до тех пор, пока она будет необходима.