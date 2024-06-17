Пиковый Шлейхер и татарский венесуэлец: почему казанец лучший на Играх БРИКС

Без шансов для соперников завершил казанец Никита Шлейхер вчерашний вечер прыжков в воду с трамплина Фото: tatdiving.ru

Российско-венесуэльская борьба с казанской пропиской

Вопрос уровня соревнований в водных видах спорта на Играх БРИКС оставался под покровом тайны, пока не стартовали сами соревнования. Если в гимнастике татарстанский спортсмен Даниел Маринов заявлял, что конкуренции ему несколько не хватило, то в прыжках было понятно, что легкой прогулки россиянам ждать не стоит: латиноамериканская школа довольно сильна. Аргентинцы, бразильцы и венесуэльцы и стали накануне основными соперниками казанского гения Никиты Шлейхера. Главным преследователем казанца в итоге оказался Хесус Гонсалес из Венесуэлы, сильно смахивающий на молодого Карлоса Эдуардо – бывшего бразильского полузащитника «Рубина».

Уже примерно после второго этапа обозначилась тройка лидеров из Шлейхера, Гонсалеса и Александра Черепахина, которую, казалось, никто не догонит. «Плюс-минус да, после двух этапов пришло понимание», – согласился с корреспондентом «Татар-информа» Шлейхер перед официальным награждением.

Однако к четвертым попыткам латиноамериканцы задали такую планку, что казалось — вот она, высокая конкуренция, которую так хотелось увидеть болельщикам. Сначала бразилец Рафаэль Фогаса прыгнул очень чисто, после него вышел Гонсалес и получил свои наивысшие баллы, вслед за которым Черепахин откровенно завалил задний вход в воду.

Но следом на трамплин встал Никита и выполнил сверхчеткий прыжок с чистым входом в воду, окончательно обозначив, кто тут победитель. На этот момент россиянин обходил венесуэльца уже на 40+ баллов.

Во время пятой попытки Гонсалес вновь сорвал овации на трибунах Дворца водных видов спорта. Очевидно, не последнюю роль здесь сыграла многочисленная венесуэльская делегация, которая старалась шуметь так, чтобы казалось, что одобряет вся собравшаяся публика. Вероятно, именно это шумовое давление помогло юному латиноамериканцу обойти Черепахина – тот явно перенервничал и провалил решающие третью и четвертую попытки.

Зато шестую, от которой уже мало что зависело, Александр выполнил близко к идеалу и получил восьмерки почти от всех судей. Учитывая сложность его программы, это был «прыжок отчаяния», который почти позволил ему догнать венесуэльца, но более стабильный Хесус все-таки опередил россиянина на считаные 4 балла.

Сам Никита в беседе с «ТИ-Спорт» признался, что ожидал основную конкуренцию именно от своего соотечественника, выигравшего недавно золотые медали чемпионата России. Но что-то в этот день у Черепахина пошло не так. В итоге он стал лишь третьим.

Уже после соревнований корреспондент «ТИ-Спорт» пообщался с наставником обоих россиян Дмитрием Шлыковым о том, почему не получилось российского противостояния.

«У Черепахина два прыжка, с которыми он пока тяжело справляется морально. Они у него и на тренировках пока не получаются, но он уже прибавил. Это тяжелые задние так называемые слепые входы с вращением назад. Очень мало людей у нас ориентируется на такие входы. Как говорил наш главный тренер, кто владеет этими входами, тот владеет миром. Вот пока Александр ими не владеет, но уже прибавляет. Когда он их попадает, то борется с Никитой. Но в этот раз не получилось.

У него сейчас максимальная программа, он поставил самые тяжелые прыжки назад, но они не получились. На тренировках Саша из пяти попыток делает три неудачных, а когда эмоциональные соревнования и его потряхивает, он, конечно, частенько ошибается. Если прибавит в этом, то будет бороться с Никитой».

Шлейхер опередил всех с немыслимыми 529,80 балла Фото: tatdiving.ru

«Никита на Олимпиаде боролся бы за топ-3»

В итоге Шлейхер опередил всех с немыслимыми 529,80 балла, а ближайший преследователь Гонсалес отстал от него почти на сотню (!) баллов – у него 434,20. Замкнул тройку Черепахин, набравший 430,35 балла.

Почему получился такой мощный отрыв казанского спортсмена, постарался объяснить Шлыков. По его словам, уровень Никиты сейчас настолько запредельный, что соревноваться с ним в принципе мало кто способен. Тем обиднее, что в такую пиковую форму спортсмен вынужден пропускать крупнейшие международные соревнования.

«Уровень конкуренции здесь неплохой. Просто Никита сейчас вышел на такой уровень… На чемпионате мира или на Олимпиаде он боролся бы за топ-3. А эти ребята – они финалисты, если рассуждать категориями Олимпиады. И поэтому разница так чувствуется. Это не потому что здесь конкуренция маленькая, а потому что Никита на такой высокой планке. Мы подошли к такому пиковому, топовому уровню, и я даже так скажу: сегодня некоторые прыжки он мог сделать еще лучше, просто он почувствовал, что уже выигрывает, и в какой-то момент снизил требования к себе», – прокомментировал тренер.

Во время награждения победителей помимо медалей все трое получили и памятные тюбетейки на головы Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

«Серебряный» Хесус Гонсалес тоже оказался с тюбетейкой

Во время награждения победителей помимо медалей все трое получили и памятные тюбетейки на головы. Если чуть глубже копнуть биографию основного оппонента Шлейхера в этот вечер, то окажется, что это очень даже символично.

Казань для Хесуса тоже не чужой город. Венесуэлец уже давно тренируется в столице Татарстана, так что в какой-то мере его можно считать продуктом казанской школы прыжков в воду. Сначала два года он тренировался в Казани в школе по программе Центра развития водных видов спорта FINA (ныне Центр развития водных видов спорта World Aquatics), после чего съездил на родину на полтора года, а потом вновь вернулся в полюбившуюся Казань – продолжать повышать свое мастерство, а заодно получать высшее образование.

Так что в итоге зрители увидели борьбу за золото Игр БРИКС между прыгунами одного тренера – Дмитрия Шлыкова. По сути, ребята отлично знают возможности друг друга, а счастье Гонсалеса от завоеванного серебра очень показательно – вряд ли он всерьез рассчитывал оказать сопротивление Шлейхеру.

Сегодня в ДВВС пройдут соревнования по прыжкам с трехметрового трамплина среди женщин, а также прыжки с вышки среди мужчин. В 10 утра состоятся предварительные соревнования среди женщин, после них будут соревноваться мужчины. А в 16:00 пройдут финалы: среди женщины в трамплине, среди мужчин – на вышках.

Как признался Никита Шлейхер, для него прыжки с вышки – это скорее способ заработать и поразвлечься. Упор на них на тренировках казанский мастер не делает, и оттого его прыжки, наоборот, становятся даже интереснее. Соревнования «по фану» порой бывают даже веселее, чем напряженные упорные противостояния.