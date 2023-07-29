«Пикирует в никуда»: Фаррахов раскритиковал МОК из-за ситуации с фехтовальщицей с Украины

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал приостановку решения Международного олимпийского комитета о дисквалификации фехтовальщицы из Украины Ольги Харлан — ей разрешили участвовать в командных соревнованиях женских сборных на ЧМ в Милане, несмотря на отказ пожать руку сопернице из России Анне Смирновой.

«Олимпийское движение, к огромному сожалению, "пикирует" в никуда! Зачем нужно было писать правила и их принимать? Двойные стандарты и жизнь не по правилам для отдельных?» – написал в своем телеграм-канале парламентарий.

Согласно правилам Международной федерации фехтования, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если кто-то отказывается выполнять эти правила, поединок будет считаться незавершенным.

Однако глава МОК Томас Бах заявил, что Ольга Харлан получит право выступать на следующей Олимпиаде, а также призвал быть терпимее к украинским спортсменам. О том, что фехтовальщица получила дисквалификацию на турнире, ранее сообщал «Татар-информ».