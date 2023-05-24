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«Пик тревожности пройден»: Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
В ситуации на флангах у Артемовска прошел «пик тревожности», заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется за счет подкрепления.
«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел, по моей информации. <...> », – приводит его слова ТАСС. Он добавил, что на фланги подошли боеспособные части, в результате чего работа по стабилизации ситуации «выстраивается».
Напомним, 21 мая Минобороны РФ заявило, что после длительных боев (они продолжались с лета прошлого года) российские силы полностью заняли город Артемовск. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что с 25 мая подразделения ЧВК будут выводиться из Артемовска «на отдых и переподготовку». Их место должны занять регулярные части российской армии.
До того, как город перешел к российским военным, он неоднократно утверждал, что на флангах, которые «Вагнер» передал военному ведомству, сложилась сложная ситуация. В Минобороны эту информацию не подтверждали.
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