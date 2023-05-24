«Пик тревожности пройден»: Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

В ситуации на флангах у Артемовска прошел «пик тревожности», заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется за счет подкрепления.

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел, по моей информации. <...> », – приводит его слова ТАСС. Он добавил, что на фланги подошли боеспособные части, в результате чего работа по стабилизации ситуации «выстраивается».

Напомним, 21 мая Минобороны РФ заявило, что после длительных боев (они продолжались с лета прошлого года) российские силы полностью заняли город Артемовск. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что с 25 мая подразделения ЧВК будут выводиться из Артемовска «на отдых и переподготовку». Их место должны занять регулярные части российской армии.

До того, как город перешел к российским военным, он неоднократно утверждал, что на флангах, которые «Вагнер» передал военному ведомству, сложилась сложная ситуация. В Минобороны эту информацию не подтверждали.