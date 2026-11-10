Пик ноябрьского звездопада ожидается в ночь на 12 ноября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Метеорный поток Северные Тауриды достигнет максимума активности в ночь с 11 на 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгения Бурмистрова.

В это время на небе можно будет наблюдать до пяти метеоров в час, в том числе болиды, яркость которых может превысить блеск Венеры.

По словам специалиста, метеоры Северных Таурид движутся навстречу Земле со скоростью около 29 км/с. Благодаря этому они медленнее пересекают небосвод, а их вспышки могут быть особенно яркими.

Некоторые частицы потока представляют собой крупные обломки размером от одного сантиметра. При входе в атмосферу они не сгорают мгновенно, а образуют болиды, которые по яркости могут сравниться с Венерой или превзойти ее.

Родительским телом Северных Таурид астрономы считают астероид 2004 TG10, открытый 8 октября 2004 года. Название потока связано с созвездием Тельца (Taurus), в котором находится его радиант – область вылета метеоров. Наблюдать звездопад можно в Северном полушарии Земли.