Пик Июньских Боотид: профессор КФУ рассказал, как и где можно увидеть летний звездопад

Фото: пресс-служба КФУ

В ночь с 27 на 28 июня ожидается пик метеорного потока Июньские Боотиды. Об особенностях этого звездопада и условиях наблюдения рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Юрий Нефедьев. Его слова приводит пресс-служба КФУ.

Метеорные потоки, как сообщил Нефедьев, возникают в результате разрушения комет или астероидов под действием солнечного излучения. Образовавшиеся частицы пыли концентрируются на орбите Земли, и при пересечении этих облаков в атмосфере возникают метеоры.

Июньские Боотиды, как пояснил профессор, представляют собой частицы массой около 0,3 грамма, которые сгорают на высоте около 80 км, вызывая ионизацию атмосферы и свечение, известное как звездопад. Источником потока считается комета 7P/Понс–Виннеке, оставляющая за собой пылевой шлейф.

Нефедьев отметил, что в отличие от других метеорных потоков интенсивность Июньских Боотид меняется из года в год, поскольку плотность пылевого облака варьируется. По этой причине точно предсказать силу потока в 2025 году невозможно.

Он также уточнил, что хотя пик активности ожидается 27 июня, наблюдать падающие звезды можно и в предыдущие дни. Для лучшего эффекта профессор рекомендовал выбраться за пределы города в затемненные места и следить за небом с 23:00 до 3:00. При этом, по его словам, использовать телескопы и бинокли не стоит: метеоры появляются в разных частях неба, и невооруженный взгляд позволяет охватить гораздо большую область.