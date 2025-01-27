news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 27 января 2025 15:20

Пик числа школьников Казань ощутит через год-полтора — Метшин

Пик числа школьников Казань ощутит через год-полтора – это последствия беби-бума, сказал мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике в исполкоме города.

«Рост числа детских учреждений прямо связан с демографической ситуацией и многолетним беби-бумом. Пика количества школьников, к сожалению, мы достигнем уже через год-полтора, и затем, если только мы будем сильно прирастать за счет положительной миграции», – заявил градоначальник.

Казань является единственным городом-миллионником в Приволжском федеральном округе (ПФО), который сохраняет положительную динамику рождения. В 2024 году управлением ЗАГС Казани оформлено более 19,5 тыс. свидетельств о рождении, что на 1,5% больше, чем в 2023-м.

Ранее на деловом понедельнике назвали самые популярные и самые необычные имена детей в Казани в 2024 году.

#Ильсур Метшин #демографическая ситуация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

26 января 2025
Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

26 января 2025