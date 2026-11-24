Многие считают, что путь классического музыканта усыпан розами, однако за блестящими выступлениями скрываются годы изнурительных тренировок и жесткой дисциплины. Пианистка, преподаватель Казанской консерватории и обладатель гранта Президента России в сфере искусства Анна Сысоева в программе «7 дней плюс» на ТНВ рассказала о закулисье академической музыки и о том, что на самом деле значит посвятить жизнь искусству.

По словам Сысоевой, поступая в музыкальную школу-десятилетку, ученик должен быть готов посвящать большую часть дня музыке. Помимо общеобразовательных предметов, особый упор делается на сольфеджио, теорию и специальный инструмент. Сама пианистка посвящала около трех-четырех часов в день самостоятельным занятиям по фортепиано, помимо интенсивных уроков с профессорами.

Она подчеркнула, что для становления классическим музыкантом необходимо потратить огромное количество времени и сил, постепенно достигая поставленных целей. Музыкант отметила, что ее осознанный выбор профессии произошел в восьмом-девятом классе после участия в образовательной программе центра «Сириус» в Сочи, где она попала на мастер-класс к профессору Санкт-Петербургской консерватории в окружении единомышленников.

Отвечая на вопрос о преподавании, Сысоева рассказала, что в ее классе учатся студенты из Китая. Она отметила, что фортепиано – это индивидуальный процесс, где знания передаются «из рук в руки», что позволяет преодолеть языковой барьер. По ее мнению, музыка – это универсальный язык.

Пианистка также отметила, что в работе со студентами для нее первичнее трудолюбие, а не только талант. Сысоева подчеркнула, что в консерваторию приходят уже одаренные люди, но именно регулярные занятия позволяют таланту раскрыться и обрести музыкальность.