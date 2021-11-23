Студенты татарстанского вуза выиграли общероссийские соревнования по футболу

Сборная Поволжского Государственного университета физической культуры, спорта и туризма стала победителем общероссийского дивизиона комплексных всероссийских соревнований (Национальная студенческая футбольная лига) среди мужских команд сезона-2021. Татарстанцы обыграли в финале команду из СибГУФК, сообщается на официальном сайте лиги.

Оба финалиста до очной встречи не потерпели ни одного поражения. Команды навязали друг другу вязкую игру с большим количеством борьбы и малым числом опасных моментов у ворот. Однако на 69-й минуте игрок татарстанского вуза Александр Рожков дальним ударом забил единственный гол в этом матче.

В турнире приняли участие команды из вузов со всей страны, в том числе Казани, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя, Ижевска и Махачкалы.