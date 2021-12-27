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Спорт
27 декабря 2021  18:20
Арсений Каримов

Поволжская академия сократит срок обучения для выпускников школ олимпийского резерва

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Благодаря интегрированным программам обучения выпускники школ олимпийского резерва Татарстана будут обучаться в ПГАФКСиТ на год меньше. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Рафис Бурганов.

«Мы стараемся, чтобы наши учебные программы были интегрированы друг в друга. Таким образом, мы практически на год сокращаем суммарный срок обучения для тех, кто поступает к нам после татарстанского училища олимпийского резерва», — рассказал он.

Напомним, что сегодня прошли выборы ректора в ПГАФКСиТ, по результатам которых Рафис Бурганов был избран на эту должность.

#бурганов рафис #пгафксит
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