ПГАФКСиТ представит Минниханову лабораторию, где будут следить за здоровьем спортсменов

Завтра Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма представит Президенту Татарстана Рустаму Минниханову научную лабораторию, где будут следить за здоровьем юных спортсменов. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Рафис Бурганов.

«Мы в этом году инвестировали в эту лабораторию 30 млн рублей. Это серьезное усиление. Завтра на встрече ректоров мы бы хотели презентовать нашу научную лабораторию Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы постарались учесть те замечания, которые он озвучил на последней встрече. Мы покажем, как мы обследуем нашу молодежь и даем рекомендации», — отметил он.

Бурганов добавил, что первую сотню юных спортсменов планируют обследовать уже в первом квартале 2022 года. В дальнейшем база будет расширяться, наблюдаться здесь будут уже тысячи учеников спортшкол.