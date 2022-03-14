ПФР: В марте усыновители из Татарстана получат проиндексированные выплаты

С марта жители Татарстана, усыновившие детей, будут получать единовременные выплаты в повышенном размере — с учетом индексации. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

Получателями единовременной выплаты при усыновлении ребенка являются: усыновители, а также опекуны, попечители или приемные родители. На начало года размер выплаты составлял 18 886 рублей на каждого усыновленного ребенка и 144 306 рублей на каждого усыновленного ребенка, если ему исполнилось восемь лет, он инвалид либо если в семью принимаются сразу несколько детей — братьев и сестер, напомнили в фонде.

«С марта усыновители будут получать выплаты в повышенном размере с учетом индексации — 20 472 рубля и 156 428 рублей соответственно», — рассказали в ПФР.

С заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью. В ПФР заявление можно отправить по почте. Приложенные копии документов в таком случае заверяются нотариально. Следует предоставить свидетельство о рождении усыновленного ребенка, копию решения суда об усыновлении и документ об установлении опеки над ребенком.

Решение о назначении пособия выносится в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. В отдельных случаях срок принятия решения по заявлению может быть продлен на 20 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.