ПФР: В 2022 году смогут уйти на пенсию женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года (родившиеся во втором полугодии 1965 года) и мужчины в возрасте 61,5 года (родившиеся во втором полугодии 1960 года). Об этом напомнила заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, сообщает агентство «Прайм».

Представитель Пенсионного фонда обратила внимание на то, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо достижение общеустановленного пенсионного возраста наряду с наличием необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.

«<…> ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — заметила Тарасова.

По словам собеседницы агентства, если в текущем году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь минимум 12 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент величиной не менее 21, то в будущем году для этого понадобится минимум 13 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 23,4.

При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем, уточнила представитель ПФР.

В России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, начал постепенно повышаться в 2019 году. Переходный период должен завершиться в 2023 году.