ПФР Татарстана: Универсальное пособие в 2023 году объединит шесть мер поддержки

В 2023 году универсальное пособие объединит шесть действующих сейчас мер поддержки. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Универсальное пособие — это не новая выплата, а объединение шести действующих мер соцподдержки. Оно будет назначаться с учетом комплексной оценки критериев нуждаемости», — пояснил руководитель ПФР по РТ.

Универсальное пособие объединит ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, в пособие будут включены ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка до достижения им возраста трех лет, которая предоставляется за счет средств материнского капитала.