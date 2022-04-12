ПФР Татарстана с начала года назначил 1 500 пенсий по инвалидности в проактивном режиме

С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены 1 500 татарстанцам с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Татарстану.

«С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов и без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов», – отметили в пресс-службе.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии ПФР информирует об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

Получатель должен выбрать способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности, не являлись пенсионерами. Если инвалидность устанавливается человеку, который уже получает пенсию, ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.