ПФР Татарстана с 1 ноября не учитывает доходы мобилизованных при назначении пособий детям

Доходы мобилизованных с 1 ноября не учитываются при оценке нуждаемости и при назначении детских пособий. Об этом напомнили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

«Соответствующие правила утверждены постановлением правительства. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего», — сказано в сообщении.

Критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей в возрасте от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

«Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет», — сообщил глава Пенсионного фонда Татарстана Эдуард Вафин.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на шесть месяцев, по истечении которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.