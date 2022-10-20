ПФР Татарстана проведет прием инвалидов по слуху с участием сурдопереводчика

Завтра, 21 октября, Пенсионный фонд Татарстана проведет прием жителей республики с инвалидностью по слуху с участием сурдопереводчика. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«Мероприятие пройдет в клиентской службе Пенсионного фонда РТ Вахитовского района по адресу ул. Некрасова, д. 7 с 8 утра до 12 часов дня», — отмечают в ПФР.

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин констатировал, что люди, которые не могут выразить свою волю привычным для всех способом, сталкиваются с различными трудностями.

Соответственно, главная цель приема в том, чтобы сделать услуги Пенсионного фонда доступными для всех. Если такие встречи окажутся востребованными, их станут проводить на постоянной основе.