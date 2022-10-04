«Качество жизни — вопрос доходов»: пенсионеров Татарстана ждут за новыми выплатами

Каждый третий рубль из бюджета Татарстана идет на соцподдержку пожилых людей. Пенсионеров бесплатно обучают новым специальностям, сельчан доставляют на диспансеризацию, а одиноких устраивают в семьи. Об индексации пенсий, социальной и медицинской поддержке в Декаду пожилых рассказали руководители министерств на брифинге в Казани.

Эльмира Зарипова: «В республике ежегодно растет число долгожителей — тех, кто перешагнул столетний юбилей» Фото: prav.tatarstan.ru

Каждый третий рубль из бюджета Татарстана идет на соцподдержку пожилых

Каждый четвертый житель Татарстана является представителем старшего пенсионного возраста, это порядка 24% или более 914 тыс. человек. С каждым годом число пожилых людей в регионе становится больше. О мерах социальной поддержки для представителей старшего поколения проинформировала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Каждый третий житель на селе — человек старших возрастных групп. В республике ежегодно растет число долгожителей — тех, кто перешагнул столетний юбилей. В России сегодня проживает более 37 тыс. долгожителей, а в Татарстане — 157. Самому пожилому мужчине в республике 102 года, это житель села Пестрецы. Самая пожилая женщина в этом году отметила 107 лет, это жительница Заинска», — сказала она.

По данным на 1 сентября 2022 года, в Татарстане проживает 140 женщин и 17 мужчин в возрасте 100 лет и старше. Ежегодно увеличивается объем средств из бюджета Татарстана, направляемых на поддержку людей пожилого возраста. В бюджете, который предоставлен на меры социальной поддержки, на эти цели направляется каждый третий рубль.

«Качество жизни — вопрос доходов. Средний размер страховой пенсии в республике составляет более 19 тысяч рублей. Пожилым людям пенсионного возраста, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера, то есть ниже 10175 рублей, осуществляется федеральная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера. Ее в республике получает более 62 тысяч человек. Помимо пенсий пенсионеры получают различные меры соцподдержки, установленные на федеральном и республиканском уровнях. Наиболее многочисленные категории среди получателей республиканских льгот — ветераны труда, труженики тыла, инвалиды и участники Великой Отечественной войны», — отметила Зарипова.

Согласно данным Минтруда РТ, количество федеральных льготников в республике составляет более 276 тыс. человек, а республиканских – более 458 тыс. человек. За девять месяцев этого года на выплату всех мер поддержки было направлено 3,7 млрд рублей, в том числе из бюджета Татарстана − 3,5 млрд рублей. Также с 2006 по 2022 годы из федерального бюджета направлено более 20 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 19134 ветеранов Великой Отечественной войны. В 2022 году выделено 23,8 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия еще шести ветеранов.

Татарстанцы взяли в приемные семьи более 30 одиноких пенсионеров

В рамках национального проекта «Демография» в Татарстане реализуется проект «Приемная семья для пожилого человека», благодаря которому 34 одиноких жителя республики приобрели приемные семьи.

«В Татарстане реализуется проект «Приемная семья для пожилого человека». В республике действуют 34 приемные семьи, когда за одиноким пожилым человеком ухаживают не родственники. Как правило, это в сельской местности, когда пожилых соседей не бросают и присматривают за ними соседи или бывшие коллеги по работе. Мы дали возможность таким людям официально оформить отношения и получать некую помощь от государства, в зависимости от утраты трудоспособности пожилого человека», - сообщила Зарипова.

Так, если пожилой человек не является инвалидом, либо инвалид третьей группы, то за уход за ним выплачивается 6 тыс. рублей в месяц. По уходу за инвалидом второй группы выплачивается 8 тыс., а за уход за инвалидом первой группы в приемной семье – 10 тыс. рублей в месяц.

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода реализуется в нашем регионе с 2019 года. В настоящее время различными социальными услугами охвачены более 5,8 тыс. человек или почти 32% от общего числа нуждающихся в долговременном уходе.

В этом году в больницы на диспансеризацию доставлены 50 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За четыре года более 190 тыс. татарстанцев доставлены на медосмотры на авто

Благодаря проекту по доставке пожилых сельчан в больницы с 2019 года медосмотры прошли более 190 тыс. татарстанцев. В этом году в больницы на диспансеризацию доставлены 50 тыс. человек.

«Ежегодно порядка 100-120 человек незамедлительно в рамках диспансеризации направляются на операционный стол. В обычной жизни этот человек может даже не дошел бы до медиков. Это одно из наиболее эффективных мероприятий с точки зрения влияния на продолжительность и качество жизни пожилых людей, проживающих на селе», - проинформировала Зарипова.

Проект по доставке на диспансеризацию в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, также реализуется благодаря нацпроекту «Демография». Для этого в 2019 году в регионе было приобретено 43 автомобиля. В больницах люди получают весь комплекс необходимых услуг. После осмотра решается вопрос о дополнительных исследованиях и оперативном вмешательстве.

Альмир Абашев: «Ведущими причинами смертности среди представителей старшего поколения являются болезни сердечнососудистой системы» Фото: prav.tatarstan.ru

С нового года начнет работать служба амбулаторного кардиолога

Известно, что пожилые люди часто страдают сердечнососудистыми заболеваниями. Недуг важно выявить на ранней стадии. С 1 января 2023 года амбулаторные кардиологические кабинеты откроются в каждой поликлинике Татарстана. О новшестве рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Ведущими причинами смертности среди представителей старшего поколения являются болезни сердечнососудистой системы. К сожалению, данная патология лечилась непрофильными специалистами. Терапевты это могут делать, и некоторые выдающиеся коллеги делают это очень эффективно. Тем не менее, специалисты-кардиологи во многих поликлиниках отсутствуют», - сказал он.

Согласно данным спикера, в настоящее время ведется подготовка на циклах усовершенствования врачей в Казанской государственной медицинской академии. С 1 января 2023 года 126 врачей-кардиологов будут работать по профильной специальности в 86 поликлиниках Татарстана. Эта помощь будет доступна практически всем жителям, подчеркнул Абашев.

Работодатели Татарстана выстраиваются в очередь за работниками почтенного возраста

Татарстанцы в возрасте 50 лет и старше, а также люди предпенсионного возраста проходят бесплатное обучение благодаря региональному проекту «Содействие занятости». Оказывается, они востребованы на рынке труда. Работодатели за ними буквально выстраиваются в очередь.

«Среди пожилых есть большая армия тех, кто хочет работать. Ежегодно порядка 50% из числа тех, кто обращается в службы занятости, а это в среднем 1,3-1,5 тыс. человек, находят работу. В этом году мы продолжаем проект по обучению людей старших возрастных групп. Обучение проводят три оператора. Заявки принимаются на портале «Работа в России», а также в службе занятости», - подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Спикер добавила, что данный проект пользуется популярностью у представителей бизнеса. К примеру, у представителей сферы услуг и обслуживания, нуждающихся в дополнительных рабочих руках.

«Люди пожилого возраста достаточно дисциплинированные и мотивированные работники. Работодатели по окончанию программ обучения практически выстраиваются за ними в очередь», - сообщила Зарипова.

Эдуард Вафин: «С января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 5,9%, затем дополнительно проиндексированы до 8,6%. С июня все виды пенсий были вновь увеличены на 10%» Фото: prav.tatarstan.ru

Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане превысил 19 тыс. рублей

Основным источником дохода пожилых людей являются пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане с учетом проведших индексаций увеличился и теперь составляет более 19 тыс. рублей.

«В этом году было проведено несколько индексаций. С января 2022 года страховые пенсии порядка 900 тыс. неработающих пенсионеров были повышены на 5,9%, а затем дополнительно проиндексированы до 8,6%, что выше индекса роста цен за 2021 год. С июня все виды пенсий были вновь дополнительно увеличены на 10%. В результате средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане превысил 19 тыс. рублей», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Кроме того, была проведена индексация и социальных пенсий с апреля – на 8,6%, с июня – на 10%. В августе произошла корректировка пенсий порядка 270 тыс. работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, перечисленных за них работодателями.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1,1 млн. получателей пенсий, из которых более 80% - пожилые люди, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и старше. В целом с начала года было направлено 156 млрд рублей на выплаты гражданам республики.

На учете в Отделении ПФР по РТ состоит 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны превысили 4 млн рублей.

В апреле 2022 года ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей получили 437 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из нашей республики. Общий объем выплат составил около 4,4 млн. рублей.

К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. На начало сентября на учете в Отделении ПФР по РТ состоит 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Это более 14,4 тыс. тружеников тыла, 365 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 103 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 108 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, три инвалида с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 1941-1945 годов.

В Татарстане проживает более 137 тыс. жителей, отметивших 80-летний юбилей. Все они могут получать 1200 рублей каждый месяц дополнительно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанцы старше 80 лет получают компенсационные выплаты

Сегодня в Татарстане проживает более 137 тыс. жителей, отметивших 80-летний юбилей. Все они могут получать 1200 рублей каждый месяц дополнительно.

«В очередной раз хочу обратиться к гражданам старше 80 лет. У вас есть возможность получать дополнительно 1200 рублей каждый месяц. Мы в Татарстане рассказываем о выплате на сходах граждан, на телевидении, по радио, звоним каждому престарелому человеку, у кого еще нет этой выплаты, объясняем, призываем, делаем все, чтобы ее оформляли», – отметил Вафин.

Главным критерием к претендующему на роль ухаживающего выступает отсутствие у него места работы. Гражданин не должен иметь никакого дохода. Ухаживающим может быть любой человек, даже школьник, но не моложе 14 лет и не являющийся получателем пенсии. При этом не учитываются родственные связи и фактор совместного проживания с подопечным.

«Есть важный момент: если ухаживающий за пожилым трудоустроится, то денежные средства у него будут взысканы. К примеру, 1200 рублей получает бабушка, а компенсационная выплата будет взыскана у него. Поэтому о трудоустройстве он должен оперативно уведомить органы пенсионного фонда», - пояснил глава ОПФР по РТ.

Заявление на компенсацию подается и пенсионером, достигшим 80 лет и неработающим гражданином трудоспособного возраста, который будет за ним ухаживать. Сделать это можно в «личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru, либо при личном визите в клиентскую службу ПФР. При этом у человека, осуществляющего уход, формируются пенсионные права, если это учащийся, то буквально со школьной скамьи.