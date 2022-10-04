ПФР: Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане превысил 19 тыс. рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане с учетом прошедших индексаций составляет более 19 тыс. рублей. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине республики управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

«В этом году было проведено несколько индексаций. С января 2022 года страховые пенсии порядка 900 тыс. неработающих пенсионеров были повышены на 5,9%, а затем дополнительно проиндексированы до 8,6%, что выше индекса роста цен за 2021 год. С июня все виды пенсий были вновь дополнительно увеличены на 10%. В результате средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане превысил 19 тыс. рублей», — отметил руководитель Пенсионного фонда по региону.

Кроме того, была проведена индексация и социальных пенсий: с апреля — на 8,6%, с июня — на 10%. В августе произошла корректировка пенсий примерно 270 тыс. работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, перечисленных за них работодателями.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1,1 млн получателей пенсий, из которых более 80% — пожилые люди, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. В целом с начала года на пенсионные выплаты гражданам республики было направлено 156 млрд рублей.