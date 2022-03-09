ПФР рекомендовал татарстанцам заказывать справки о размере пенсии дистанционно

Получить справки о размере пенсии жители Татарстана могут дистанционно, без визита в отделение ПФР. Об этом напоминает пресс-служба фонда.

«Выдача справок о размере пенсии и назначенных выплатах - одна из наиболее востребованных гражданами услуг Пенсионного фонда России. В большинстве случаев для получения этого документа люди лично обращаются в территориальные органы Пенсионного фонда. Однако очный визит совершенно не обязателен. Для решения этого вопроса пенсионеру достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись», – сказано в сообщении.

Чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии и социальных выплатах, необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР или на едином портале госуслуг. Справка будет завизирована усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального информационного центра ПФР.

Если жители республики не имеют подтвержденной учетной записи, то для получения справки они могут обратиться в многофункциональные центры. Организации, которым требуются сведения о выплатах, производимых ПФР, самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Получить ответы на интересующие вопросы можно по номеру единого контакт-центра – 8 800 6-000-000 (звонок бесплатный).