ПФР разъяснил, каким получателям выплат из маткапитала нужно собирать сведения о доходах

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала продлеваются по заявлению, которое можно подать через личный кабинет на сайте ПФР, портале госуслуг либо при личном визите в клиентскую службу ПФР и МФЦ. Об этом напоминает пресс-служба ОПФР по РТ.

«Ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семьям при рождении второго ребенка с января 2018 года, средний доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Татарстане в размере 23 448 рублей. Размер ежемесячной выплаты, назначенной в 2021 году, составляет 9 713 рублей. Размер назначенных выплат в 2022 году составляет 10 433 рублей», – сказано в сообщении.

Данную выплату получают 1,8 тысяч семей республики.

Выплату семьи могут получить до исполнения второму ребенку трехлетнего возраста. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату.

Однако большинству семей больше не придется подтверждать свои доходы, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения и системы межведомственного взаимодействия, куда поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военнослужащим, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с момента появления на свет второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, назначается со дня подачи заявления.