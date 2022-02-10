ПФР рассказал о новых правилах получения пенсии по потере кормильца

С этого года получающие страховые пенсии по потере кормильца могут не обращаться в Пенсионный фонд для изменения вида выплаты на страховую по старости. Под это правило подпадают граждане, достигшие 80-летнего возраста, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

Вместо этого фонд каждый месяц будет готовить списки с такими людьми. Будет рассматриваться каждый случай, и если изменение поможет повысить сумму пенсии, специалисты сами переведут гражданина на другой вид выплат.

Ранее такое было возможно только при наличии заявления от гражданина.

Напомним, что в этом месяце российские пенсионеры получили пенсии с доиндексацией с 5,9 до 8,6%. Индексировать такие выплаты выше уровня инфляции ранее поручил Президент России Владимир Путин.