ПФР проиндексирует выплаты 7,3 млн российских пенсионеров с 1 августа

С 1 августа в России будут проиндексированы выплаты работающим и неработающим пенсионерам. На повышение пенсий могут рассчитывать как минимум 7,3 млн человек.

По оценке профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, именно столько работающих россиян получают страховую пенсию по старости. Впрочем, в действительности трудящихся пенсионеров примерно на 1 млн человек больше, но эти люди заняты в неформальном секторе, сообщает сайт mk.ru.

При этом выплаты получающим дополнительные баллы за страховые отчисления работающим пенсионерам не превысят 314,07 рубля. Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы получат прибавку к страховой пенсии. Будут проиндексированы и выплаты военным пенсионерам, пишет газета «Известия».

«<…> индексация производится тем работающим пенсионерам, которые имеют на своем счету неучтенные пенсионные баллы. Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет», — прокомментировала ситуацию управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов», — добавила она.

Относительно увеличения выплат военным пенсионерам Косарева заметила, что у них индексация обгонит прогнозируемую инфляцию. «Четырнадцатого июля подписан № ФЗ-23, согласно которому выплаты военным пенсионерам индексируются на 10% уже с 1 июня текущего года. Перерасчет сделают этой категории пенсионеров наряду с неработающими», — напомнила эксперт.

Кроме того, до 1 октября 2022 года на 19,5% увеличатся выплаты пенсионерам — бывшим служащим органов внутренних дел, а с 1 октября 2022 года на 15,5% — выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей. Пенсии отставных военных повышались в 2022 году несколько раз: в январе, внепланово на 9% в мае, на 10% с 1 июня, и еще одно увеличение на 4% произойдет с 1 октября.