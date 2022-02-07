Татарстанское отделение ПФР: В феврале увеличится размер ЕДВ и пособий на погребение

С 1 февраля татарстанцы получают маткапитал, ЕДВ и пособия на погребение в увеличенном размере. Меры соцподдержки, которые предоставляет ПФР, проиндексированы на 8,4%, напомнили в пресс-службе ОПФР по РТ.

«С 1 февраля на 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 317,5 тыс. татарстанцев из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, люди, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда РФ, а также некоторые другие категории граждан. Вместе с ЕДВ индексируется и входящий в ее состав набор социальных услуг, стоимость которого увеличилась до 1313 рублей в месяц», – сказано в сообщении.

Значительное количество мер соцподдержки, осуществляемых с 1 января 2022 года Пенсионным фондом, также будут проиндексированы. Это ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за детьми до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Размер пособия на погребение, которое выплачивается родственникам умерших пенсионеров, ранее неработавших. Проиндексированный размер выплаты составляет 6964 рублей.

Стоит также отметить, что маткапитал на первого ребенка увеличен до 524 527 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат. Размер повышенного материнского капитала, который положен семьям в которых оба ребенка рождены начиная с 2020 года, увеличился после индексации до 693 144 рублей. Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616 рублей.