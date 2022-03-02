ПФР по РТ разъяснил, какие 35 мер поддержки больше не оформляют в соцзащите

С 2022 года организациями социальной защиты передан достаточно большой объем выплат органам Пенсионного фонда — всего 35 выплат. О них в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«Выплаты касаются различных категорий граждан: многодетных, семей с детьми, родителям предлагается ежемесячная и единовременная поддержка. В их числе ежемесячная выплата по беременности и родам в размере 708,23 руб. Она выплачивается 70 дней до родов и 70 дней после родов (всего 140 дней). Есть исключения. Если многоплодная беременность или осложнения при родах, то вместо 70 выплата предоставляется 86 дней после родов (70 плюс 86 дней), чаще это 140 дней. За эти 140 дней максимальная выплата может составить чуть более 3300 рублей, а в случае многоплодной беременности - порядка 4 300 рублей», - сказал он.

Мера поддержки выплачивается неработающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам. Центры занятости должны признать женщин неработающими в течение года после увольнения, а само увольнение должно наступить по причине ликвидации предприятия или прекращения деятельности адвоката, нотариуса, частного предпринимателя.

«Вторая выплата, которую надо озвучить, это единовременная выплата при родах. Получателями здесь являются неработающие родители детей, либо опекуны, усыновители или приемные родители. Размер выплаты составляет 18886,32 руб. на каждого ребенка. Аналогичная выплата предоставляется при передаче ребенка на воспитание в семью, размер ее такой же на каждого усыновленного ребенка. 144306 руб. выплачивается усыновителю на каждого ребенка старше семи лет, либо если он инвалид, либо если в семью принимаются сразу несколько детей», - отметил Вафин.

Также спикер назвал ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице. Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, его размер составит 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Неработающие получают минимальную сумму – 7082 руб. в месяц. В республике такой поддержкой пользуются около 13 тыс. человек.

Чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия, не нужно никуда обращаться. Выплаты уже направляются. А вот тем, кто сегодня озадачился получением этих выплат, нужно идти не в органы социальной защиты, а в клиентскую службу Пенсионного фонда.