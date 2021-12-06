ПФР по РТ рассказал, как оформить пенсию по инвалидности

На сегодняшний день более 56 тыс. жителей Татарстана получают страховые пенсии по инвалидности. Кроме того, Отделение ПФР по РТ отвечает за назначение таких пенсий 293 жителям Байконура. Как оформить пенсию по инвалидности, в Декаду инвалидов рассказали в ОПФР по РТ.

«Чтобы назначить пенсию по инвалидности, нет необходимости посещать Пенсионный фонд. Оформить пенсию можно с помощью электронного заявления через личный кабинет на портале Пенсионного фонда России или портале госуслуг. В будущем эту услугу планируется перевести в беззаявительную форму, то есть пенсия будет назначаться автоматически, как только гражданину будет установлена инвалидность», — отметил глава Отделения ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Основными видами выплат в связи с инвалидностью являются страховая, социальная и государственная пенсии по инвалидности. Помимо этого, к основным видам выплат относятся ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, суммы которых ежегодно индексируются.

Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается людям, признанным инвалидами первой, второй и третьей группы и имеющим хотя бы один день страхового стажа. Социальная пенсия по инвалидности также назначается инвалидам первой, второй и третьей групп, в том числе инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также людям, не имеющим трудового стажа. Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты оформляются с использованием Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной системы.

Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов уже предоставляются без заявления. Это, например, назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Весь процесс происходит автоматически на основе данных, поступающих в реестр инвалидов из Бюро медико-социальной экспертизы.