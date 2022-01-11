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Ру Тат
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Общество
11 января 2022  16:45
Наталья Рыбакова

ПФР по РТ пригласил безработных оформить единовременную выплату при рождении ребенка

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Безработные татарстанцы могут оформить единовременные выплаты при рождении ребенка в ОПФР по РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Неработающему родителю ребенка либо его опекуну, усыновителю или приемному родителю положена единовременная выплата при рождении ребенка, которая ранее предоставлялась органами социальной защиты. Размер единовременной выплаты составляет 18 886, 32 коп. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пособие назначается только при условии отсутствия работы у обоих родителей и при обращении за ним не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Пособие оформляется по заявлению. Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Получить ответы на вопросы о мерах поддержки можно также по номеру единого контакт-центра 8 800 6-000-000.

#единовременные выплаты
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