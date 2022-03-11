ПФР Татарстана объяснил разницу в размере пенсий за февраль и март

Отделение Пенсионного фонда России по Татарстану объяснило, почему в феврале жители республики получили пенсии выше, чем в марте.

По сообщению пресс-службы, разница связана с доплатой за январь, за который татарстанцам выплачивались пенсии с учетом индексации на 5,9%. С 1 февраля же по поручению Президента России Владимира Путина индексация была повышена до 8,6%.

«Выплата за февраль составила большую сумму, потому что в феврале пенсионеры получили вместе с пенсией, проиндексированной на 8,6%, доплату (доиндексацию) за январь. В марте пенсия перечислена без январской доплаты. Индексация прошла в два этапа. С 1 января пенсии были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, по поручению Президента России в соответствии с федеральным законом, дополнительно проиндексированы до 8,6%», – сказано в сообщении.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный после индексации, жители республики могут в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Для этого нужно активировать электронный сервис «Заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Документ формируется в режиме реального времени в течение нескольких секунд. Он имеет юридическую силу, поскольку заверен печатью с усиленной квалифицированной электронной подписью. При желании его можно распечатать. У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальная и зависит от размера получаемой пенсии.