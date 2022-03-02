ПФР по РТ объяснил преимущества объединения с Фондом социального страхования

В 2023 году планируется объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Как этот процесс будет происходить в Татарстане, и как он отразится на людях, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«Мы уже прошли долгий путь от печатной машинки до современных цифровых технологий. Пенсионный фонд сейчас и пенсионный фонд тогда — это разные вещи. Этот процесс непрерывно продолжается. Мы совершенствуемся, и если сейчас есть два самостоятельных фонда для граждан, по сути, это незаметно. Заметно, когда гражданин приходит сюда и не может получить какую-то услугу. Приходит в Фонд социального страхования или в Пенсионный фонд, и ему нужно ехать на другую улицу. Если мы сейчас в процессе объединения сделаем учреждение наподобие МФЦ, это будет одним из главных плюсов. Законопроект уже выложен для общественного обсуждения. Он лежит в интернете, любой гражданин может с ним ознакомиться», – сказал он.

Спикер также отметил, что новый фонд станет страховщиком обязательного пенсионного обеспечения, он будет страхователем по несчастным случаям на производстве, материнству, профзаболеваниям. Все денежные средства также будут проходить через федеральное казначейство.