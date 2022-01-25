ПФР по РТ назначил первые выплаты по мерам соцподдержки, переданным из соцзащиты

Первые выплаты по мерам соцподдержки, переданным из органов социальной защиты населения в Пенсионный фонд, татарстанцы получат в отделениях почтовой связи с 15 по 28 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Первые выплаты ПФР по переданным мерам поддержки татарстанцы получили 17 января. Это была досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия в новом месяце выплачиваются за предыдущий, ежемесячно каждое 3 число месяца», — сказано в сообщении.

Ранее назначенные пособия жители региона продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.

Переданные с 1 января 2022 года Пенсионному фонду меры социальной поддержки получают разные категории населения. Например, неработающие граждане, имеющие детей. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Отдельную группу выплат составляют пособия и компенсации семьям погибших военных и сотрудников силовых структур.

Меры социальной помощи также предоставляются пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями. Инвалидам, владеющим транспортом, предоставляется частичная компенсация уплаченной страховой премии по договору ОСАГО.

Также через Пенсионный фонд назначаются некоторые виды денежных компенсаций гражданам, пострадавшим от политических репрессий.

Получить консультации по вопросам назначения выплат, переданных ПФР из органов соцзащиты, можно по телефону горячей линии единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-0000. Звонок бесплатный.